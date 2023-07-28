Путин: Россия списала странам Африки долгов на $23 млрд
28 июля 202312:12
Общая сумма списанной задолженности африканских стран составляет $23 млрд. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании саммита «Россия-Африка».
«Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 млрд долларов», — подчеркнул Путин.
Ранее президент заявил, что Россия выделит странам Африки более $90 млн на развитие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru