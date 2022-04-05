Путин: Россия перекрывает собственные потребности по маслу и зерну

Мощности отечественных предприятий с избытком покрывают потребности России в подсолнечном масле и зерне. Об этом в ходе совещания по вопросам развития АПК заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, по этим направлениям производства возник «хороший экспортный потенциал», а сейчас российские поставки уже охватывают около 160 стран мира.

СМИ: Экспорт украинского подсолнечного масла сокращается

Он напомнил, что за последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России вырос на 15%, а продуктов питания - более чем на четверть. Президент добавил, что по основным группам товаров внутренний рынок страны полностью обеспечен собственным продовольствием и производством.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ограничение импорта серьезно скажется на качестве и количестве продуктов питания в России, а также заставит перестраивать промышленные процессы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПолитикаЗерноПроизводствоРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры