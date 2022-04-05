Путин: Россия перекрывает собственные потребности по маслу и зерну

Мощности отечественных предприятий с избытком покрывают потребности России в подсолнечном масле и зерне. Об этом в ходе совещания по вопросам развития АПК заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, по этим направлениям производства возник «хороший экспортный потенциал», а сейчас российские поставки уже охватывают около 160 стран мира.