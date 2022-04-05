Путин: Россия перекрывает собственные потребности по маслу и зерну
Мощности отечественных предприятий с избытком покрывают потребности России в подсолнечном масле и зерне. Об этом в ходе совещания по вопросам развития АПК заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, по этим направлениям производства возник «хороший экспортный потенциал», а сейчас российские поставки уже охватывают около 160 стран мира.
Он напомнил, что за последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России вырос на 15%, а продуктов питания - более чем на четверть. Президент добавил, что по основным группам товаров внутренний рынок страны полностью обеспечен собственным продовольствием и производством.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ограничение импорта серьезно скажется на качестве и количестве продуктов питания в России, а также заставит перестраивать промышленные процессы.
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