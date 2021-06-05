Путин: Россия не будет полностью отказываться от доллара

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Россия "вынуждена" уходить от доллара из-за сложившейся политической и экономической ситуации. Об этом глава РФ в ходе встречи с главами крупнейших международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам президента, РФ не будет полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Путин напомнил, что США используют свою валюту как инструмент давления и введения "различного рода санкционных мер".

Российский лидер пояснил, что из-за санкций США Россия не может производить долларовые расчеты в сфере военно-технического сотрудничества. Ранее в ходе ПМЭФ Путин заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Решение отказаться в течение месяца от доллара в средствах Фонда национального благосостояния не скажется на курсе рубля, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший глава Банка РФ Сергей Дубинин.

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ФОТО: pixabay.com
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