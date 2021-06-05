Путин: Россия не будет полностью отказываться от доллара

По словам президента, РФ не будет полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Путин напомнил, что США используют свою валюту как инструмент давления и введения "различного рода санкционных мер".

Российский лидер пояснил, что из-за санкций США Россия не может производить долларовые расчеты в сфере военно-технического сотрудничества. Ранее в ходе ПМЭФ Путин заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Решение отказаться в течение месяца от доллара в средствах Фонда национального благосостояния не скажется на курсе рубля, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший глава Банка РФ Сергей Дубинин.

