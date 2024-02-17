Путин: Россия может сама производить все высокотехнологичное

Россия может сама производить все высокотехнологичное, заявил Владимир Путин на встрече с рабочими в челябинском индустриальном парке «Станкомаш».

По его словам, российская промышленность, несмотря на внешнее давление, работает стабильно и смогла наладить новые каналы поставок сырья и компонентов, а также выстроить связи с надежными заинтересованными партнерами.

«Санкции, которые вводят против России "квазипартнеры", привели только к росту заказов у российских предприятий, это здорово впечатляет», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в современных условиях нужны точечные меры поддержки промышленности.

В их числе и кластерная инвестиционная платформа - в ее рамках организации, которые запускают проекты в ключевых отраслях и производят приоритетную продукцию, могут рассчитывать на льготные кредиты до 100 млрд рублей.

Кроме того, банки выдали уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки, по условиям которой компании могут получить до 500 млн рублей по ставке 3-5% годовых.

