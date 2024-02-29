Путин: Россия к 2030 году должна выйти в лидеры по числу промышленных роботов

По его словам, в течение следующих шести лет следует увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внешнем рынке. в полтора раза. Путин также предложил дополнительно запустить 50 инженерных школ.

Также в стране до 2030 года следует создать не менее 100 технопарков. Президент добавил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%.



Среди прочего Путина заявил, что необходимо вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их до 2% ВВП, передает «Радиоточка НСН».

















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