Путин: Россия к 2030 году должна выйти в лидеры по числу промышленных роботов

К 2030 году Россия должна выйти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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По его словам, в течение следующих шести лет следует увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внешнем рынке. в полтора раза. Путин также предложил дополнительно запустить 50 инженерных школ.

Также в стране до 2030 года следует создать не менее 100 технопарков. Президент добавил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%.

Среди прочего Путина заявил, что необходимо вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их до 2% ВВП, передает «Радиоточка НСН».





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ФОТО: kremlin.ru
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