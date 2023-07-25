«ОАЭ и Алжир в топ-5»: Россия поставит зерно в 60-80 стран до конца сезона

«У нас вся та же география. В топ-3 наших покупателей, например, вошла Саудовская Аравия, а Алжир вошел в топ-5. Сезон закончился, сделка закончилась, а отгрузки продолжаются и подрастают. <…> В историческом разрезе количество стран, куда Россия поставляет зернь доходило до 140. В среднем мы поставляем по сезону в 60-80 стран. Так же будет и в этом сезоне», - сказал собеседник НСН.

Ранее Злочевский заявлял, что зерновая отрасль России недополучила из-за черноморской инициативы около миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

