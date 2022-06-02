СМИ: Ряд участников ПМЭФ попросили засекретить место их работы

Некоторые участники Петербургского экономического форума (ПМЭФ), опасающиеся введения новых санкций, попросили не указывать на бейджах данные о месте их работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя фонда «Росконгресс».

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Как сообщили изданию трое сотрудников компаний, участвующих в ПМЭФ, обсуждался вариант скрыть всю информацию на бейджах. Однако в «Росконгрессе» опровергли эту информацию, подчеркнув, что бейдж — идентификационный персональным документом участников, обязательный для всех, и «технически невозможно выпустить бейдж участника без фото и ФИО».

По данным трех других источников РБК, гости ПМЭФ могут не указывать названия компаний и своих спикеров в официальных и публичных списках участников. Специальная опция для этого предусмотрена в личном кабинете.

Меры предосторожности связаны с опасениями по поводу ограничений, которые усилились после введения Евросоюзом санкций в отношении предпринимателей, участвовавших во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

ПМЭФ-2022 состоится 15-18 июня, в форуме примут участие более 500 российских компаний, пишет RT.

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Фото: facebook.com/forumspbru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПМЭФ
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