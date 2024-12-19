Путин: Реальные зарплаты в России выросли на 9%
Глава государства Владимир Путин, выступая на прямой линии, назвал уровень инфляции «тревожным», но заметил, что зарплаты россиян растут такими же темпами.
«Тревожным сигналом является инфляция, я вчера разговаривал с председателем ЦБ. У нас 9,2-9,3% сейчас. Но зарплаты выросли на 9% в реальном выражении, за минусом инфляции. В целом ситуация стабильная и надежная», - отметил он.
Глава государства также отметил, что в России рекордно низкий уровень безработицы – 2,3%, «такого не было никогда».
Модерируют совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.
В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru