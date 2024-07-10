В Госдуму внесли законопроект о повышении налогов для лиц со вторым гражданством

Авторами, представленного документа, стали представители партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин, Юрий Григорьев и Николай Новичков.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что удвоение ставки налогообложения для россиян, не желающих выйти из гражданства недружественного государства, поспособствует увеличению доходной части бюджета.

В отношении натурализованных граждан РФ предлагается ввести льготный шестимесячный период с тем, чтобы они заявили о выходе из гражданства другой страны. Если они откажутся от этого, авторы документа, предлагают лишать их российского гражданства. По их мнению, принятие законопроекта позволит «минимизировать число граждан, обладающих устойчивой политико-правовой связью с иностранными государствами, негативно влияющими на общественно-политический строй в РФ.

«Кроме того, это будет способствовать упрочению легитимной власти в России», - говорится в пояснительной записке.

Ранее депутаты Госдумы поддержали законопроект о компенсации за неиспользованные отгулы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

