Путин разрешил спустить на воду корпус атомного ледокола «Якутия»

Глава государства дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия», затем разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал».

Также российский лидер поблагодарил всех, кто участвовал в создании этих уникальных судов и поздравил их с выполнением поставленных задач.

«Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров - всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей», - сказал он.

Ледоколы «Якутия» и «Урал» - корабли проекта 22220, которые на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.

Ранее вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «Росатом» до конца года должен заключить контракты на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220, сообщает RT.

