Путин разрешил спустить на воду корпус атомного ледокола «Якутия»
Президент России Владимир Путин все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть неукоснительно выдержаны, сообщает РИА Новости.
Глава государства дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия», затем разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал».
Также российский лидер поблагодарил всех, кто участвовал в создании этих уникальных судов и поздравил их с выполнением поставленных задач.
«Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров - всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей», - сказал он.
Ледоколы «Якутия» и «Урал» - корабли проекта 22220, которые на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.
Ранее вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «Росатом» до конца года должен заключить контракты на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220, сообщает RT.
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