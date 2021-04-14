Путин заявил, что у России будет самый мощный в мире ледокольный флот

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, сообщает ТАСС.

На заседании попечительского совета Русского географического общества глава государства рассказал, что Россия строит самый мощный ледокольный флот в мире.

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никто никогда не строил», - отметил президент РФ.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что официально вступил в строй головной атомный ледокол «Арктика», сообщает RT. В своё первое плавание по Северному морскому пути судно отправилось осенью 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:Владимир ПутинЛедоколСеверный морской путь
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