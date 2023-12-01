Путин разрешил «Лукойлу» купить акции «ЭЛ5-энерго» у Uroc Ltd

Президент России Владимир Путин разрешил «Лукойлу» приобрести акции генерирующей компании «ЭЛ5-энерго» у кипрской Uroc Ltd. Распоряжение появилось на сайте опубликования правовых актов.

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Речь идет о 2,618 миллиарда обыкновенных акций «ЭЛ5-энерго». В документе уточняется, что для сделки необходимо получение разрешений, предусмотренных российским законодательством.

В мае 2023 года «Лукойл» закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab S.r.l. на итальянском острове Сицилия.

Путин ранее поручил ускорить перевод бизнес-активов из-за рубежа в российскую юрисдикцию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЭнергетикаЛукойлВладимир Путин

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