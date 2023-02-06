Путин разрешил дилеру «Автодом» приобрести «Мерседес-Бенц Банк Рус»

Накануне сообщалось, что компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».

Новый владелец Mercedes-Benz в России, дилер «Автодом» сможет привлечь в качестве производственных партнеров только некоторые китайские компании и российскую Lada, так как все остальные будут бояться попасть под санкции, заявил ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в разговоре с НСН.

