Путин разрешил дилеру «Автодом» приобрести «Мерседес-Бенц Банк Рус»

Владимир Путин разрешил дилеру «Автодом» приобрести «Мерседес-Бенц Банк Рус», распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих Mercedes-Benz Group AG.

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Накануне сообщалось, что компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».

Новый владелец Mercedes-Benz в России, дилер «Автодом» сможет привлечь в качестве производственных партнеров только некоторые китайские компании и российскую Lada, так как все остальные будут бояться попасть под санкции, заявил ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАвтомобилиВладимир Путин
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