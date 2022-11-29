Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести «РН Банк»
Президент России Владимир Путин разрешил российской компании АвтоВАЗ купить банк альянса Renault-Nissan - «РН Банк», сообщает РИА Новости.
«Разрешить совершение АО «АвтоВАЗ» сделки по приобретению 100% акций АО «РН Банк», принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)», - сказано В распоряжении главы государства, которое размещено на официальном портале правовой информации.
Ранее Научно-автомоторный институт (НАМИ) приобрел все российские активы японского автоконцерна Nissan, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести «РН Банк»
- СМИ: в Париже расследуют законность покупки дочерью Керимова вилл на Ривьере
- В Одессе мужчину посадили на 15 лет за российский флаг
- Metallica отправится в мировое турне с новым альбомом
- Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
- Экс-командующий НАТО: Путин намерен вынудить Киев запросить перемирие
- Кремль ждет от Киева политической воли для возобновления переговоров
- Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию с 2026 года
- В Совфеде поддержали пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
- Кремль не стал анонсировать кандидатуру на пост главы Счетной палаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru