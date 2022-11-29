Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести «РН Банк»

Президент России Владимир Путин разрешил российской компании АвтоВАЗ купить банк альянса Renault-Nissan - «РН Банк», сообщает РИА Новости.

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«Разрешить совершение АО «АвтоВАЗ» сделки по приобретению 100% акций АО «РН Банк», принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)», - сказано В распоряжении главы государства, которое размещено на официальном портале правовой информации.

Ранее Научно-автомоторный институт (НАМИ) приобрел все российские активы японского автоконцерна Nissan, пишут «Известия».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Банк"автоваз"Владимир Путин
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