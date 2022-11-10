Mazda Motor прекращает свою деятельность в России

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение завершить свою деятельность в России. Об этом сообщили в концерне. Компания планирует передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто". Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила €1.

Mazda Motor рассматривала Россию как один из важнейших рынков, на котором она с 2012 года стала выпускать во Владивостоке свои автомобили в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. Однако цепочки поставок необходимых деталей были разорваны на фоне санкций против РФ. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе компания понесет убыток в размере 12 млрд иен ($82 млн).

Японский автоконцерн Isuzu может закрыть свой завод в России

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что японский автоконцерн Isuzu может закрыть свой завод в России.



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