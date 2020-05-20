Путин рассказал о хороших видах на урожай в 2020 году

В свою очередь министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом году в России должны собрать примерно 120 млн тонн зерна — примерно столько же, как и в 2019 году (121,2 млн тонн).



Также в ходе заседания Путин заявил, что Россия на сегодняшний день почти полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. Кроме того, страна экспортирует продовольствие, входя в число ведущих поставщиков по ряду позиций.



Ранее Министерство сельского хозяйства США предсказало, что Россию ждет один из самых обильных урожаев пшеницы уже в текущем году. Это даст возможность РФ сохранить лидерство по поставкам зерновых на мировой рынок.

