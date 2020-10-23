Путин проведет совещание по последствиям пандемии для экономики

Президент России Владимир Путин собирается 23 октября провести совещание, на котором участники обсудят последствия пандемии коронавируса для экономики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что президент регулярно проводит подобные мероприятия. В них участвуют председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также представители экономического блока кабмина и администрации президента.

Песков также сообщил, что перед совещанием Путин в открытом формате произнесет вступительное слово.

