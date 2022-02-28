Путин проведет совещание по экономическим вопросам 28 февраля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен 28 февраля обсудить экономические вопросы с представителями правительства, Центробанка и администрации главы государства, сообщает ТАСС.

Силуанов заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация

По его словам, в Кремль к президенту будут приглашены премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф.

«Экономическая реальность существенно изменилась, поэтому российский лидер будет заниматься вопросами экономики», - добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкПравительство РоссииВладимир Путин
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