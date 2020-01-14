Путин просит Кудрина отследить исполнение нацпроектов
Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к председателю Счётной палаты Алексею Кудрину проконтролировать исполнение национальных проектов. В ходе рабочей встречи глава государства выразил надежду, что ведомство начнёт «несколько шире» смотреть на проблемы, которые входят в его компетенцию, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в процессе этой работы нередко происходят споры и бурные обсуждения с правительством, также некоторыми экспертами. Однако, по словам президента, это вполне естественно, без такой дискуссии нельзя найти нужные решения, передает RT.
По оценке Алексея Кудрина, объем неисполненных расходов бюджета страны по итогам минувшего года составил 1 триллион 115 миллиардов рублей.
Глава счётной палаты подчеркнул, что такое положение вещей стало значительной макроэкономической проблемой.
Как отмечает Ura.ru, ранее Кудрин оценил масштабы воровства из федерального бюджета. Казна, по его подсчётам ежегодно лишается дух – трёх миллиардов рублей. Это только тот объём средств, который значится по материалам уголовных дел.
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