Путин просит Кудрина отследить исполнение нацпроектов

Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к председателю Счётной палаты Алексею Кудрину проконтролировать исполнение национальных проектов. В ходе рабочей встречи глава государства выразил надежду, что ведомство начнёт «несколько шире» смотреть на проблемы, которые входят в его компетенцию, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в процессе этой работы нередко происходят споры и бурные обсуждения с правительством, также некоторыми экспертами. Однако, по словам президента, это вполне естественно, без такой дискуссии нельзя найти нужные решения, передает RT.