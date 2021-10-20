Комитет Госдумы одобрил продление до 2025 года приостановки выплат по советским вкладам
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении до 2025 года приостановки выплаты компенсаций по вкладам, помещенным в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ, документ сопутствует проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Кабмин предлагает продлить до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк до июня 1991 года.
Согласно закону о гарантии восстановления и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, восстановление должно осуществляться переводом сбережений в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.
В правительстве подчеркнули, что на погашение долговых обязательств по советским вкладам потребовалось бы 49,7 трлн рублей в 2022 году, 51,8 трлн — в 2023 году, 53,9 трлн – в 2024-м.
Госдума рассмотрит предложенный кабмином законопроект на пленарном заседании 26 октября.
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