Ефимов: У метро «Электрозаводская» построят общественно-деловой центр в рамках КРТ 

В московском районе Соколиная Гора возле станции метро «Электрозаводская» появится общественно-деловой центр по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Разработанный городом проект направлен на комплексное развитие территории транспортного узла “Электрозаводская”, где осуществляется пересадка между двумя линиями метро и третьим Московским центральным диаметром. На расположенном рядом с одноименными станциями участке размером 0,42 га построят современный общественно-деловой центр площадью 30 тысяч кв. м», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, проект привлечет девять миллиардов рублей инвестиций, ежегодный доход города от реализации достигнет 357 миллионов рублей.

Новый комплекс будет расположен по адресу: улица Большая Семеновская, владение 10, между станцией метрополитена «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро и одноименной платформой Московского центрального диаметра (D3). Уточняется, что в здании появится 840 рабочих мест, а также откроются магазины, кафе, рестораны, офисы и другие объекты, востребованные среди местных жителей и транзитных пассажиров. Прилегающую территорию благоустроят, а проект завершат за шесть лет.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся свыше 470 проектов, которые изменят облик более 4,7 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.



Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Нагатино-Садовники.

