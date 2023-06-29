В инфраструктуру регионов России за год вложили больше триллиона

Выделение бюджетных кредитов позволило реализовать 944 проекта в 83 регионах России за 2022 год. На реализацию программы между регионами был распределен 1 трлн рублей. При этом спрос более чем в два раза превысил предусмотренный лимит.

Инициатива социально-экономического развития России «Инфраструктурное меню» была утверждена правительством РФ в 2021 году. Оператором программы выступает Фонд развития территорий (ФРТ), который предоставляет займы на срок до 25 лет под 3%, с погашением основной суммы долга начиная с пятого года. Также Фонд сопровождает и проводит мониторинг проектов.

Как рассказала президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, региональные и муниципальные бюджеты испытывают нехватку средств на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. При этом, застройщик не всегда может взять на себя обязательства по созданию комфортной городской среды, поскольку цена на жилье может не покрывать необходимых затрат.

«В силу таких ограничений совершенно логично, что задача инфраструктурного обеспечения вышла на федеральный уровень. В целом реализация «Инфраструктурного меню», в том числе деятельность ФРТ, позволят существенно улучшить ситуацию с инфраструктурным обеспечением во многих городах России, повысить качество городской среды и предоставления коммунальных услуг», - пояснила Косарева.

Как отметили и в ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья», благодаря инициативе Правительства, удалось сформировать прозрачную систему распределения федеральных средств для оказания адресной помощи по наиболее важным проектам. Среди них строительство метро и создание системы метротрамваев в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске, сооружение дорожного обхода Тольятти с мостом через Волгу и завершение работ на финальном участке Ростовского транспортного кольца в Ростове-на-Дону. Также с помощью ИБК за прошлый год было построено и введено в эксплуатацию около 7 млн кв. м жилья.

