Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
Необходимо продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из дальнего зарубежья, однако нельзя забывать и про СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Он отметил, что нельзя забывать о странах СНГ, особенно, когда идет речь о ключевых этносах РФ, которые хотят переехать в страну на постоянное жительство. По словам Путина, программа привлечения в Россию специалистов из дальнего зарубежья необходима и работает.
«Очень правильно, так нужно дальше продолжать делать», - сказал он.
Ранее Минстрой предложил обязать трудовых мигрантов, которые работают в России по патенту, трудиться только у одного работодателя, при этом название организации будет фиксироваться в патенте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru