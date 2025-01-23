Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию

Необходимо продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из дальнего зарубежья, однако нельзя забывать и про СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).



Он отметил, что нельзя забывать о странах СНГ, особенно, когда идет речь о ключевых этносах РФ, которые хотят переехать в страну на постоянное жительство. По словам Путина, программа привлечения в Россию специалистов из дальнего зарубежья необходима и работает.

«Очень правильно, так нужно дальше продолжать делать», - сказал он.

Ранее Минстрой предложил обязать трудовых мигрантов, которые работают в России по патенту, трудиться только у одного работодателя, при этом название организации будет фиксироваться в патенте, передает «Радиоточка НСН».

