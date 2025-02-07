Путин призвал создавать новые предприятия в регионах России
Важно создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий во всех регионах страны, заявил президент РФ Владимир Пути на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста», - сказал он.
Как подчеркнул президент, работа при этом должна основываться на современных принципах управления и на новой технологической базе.
Ранее Мишустин сообщил, что ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. При этом номинальный размер ВВП страны по итогам прошлого года достиг исторического максимума и составил 200 трлн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru