Путин призвал создавать новые предприятия в регионах России

«Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста», - сказал он.

Как подчеркнул президент, работа при этом должна основываться на современных принципах управления и на новой технологической базе.

Ранее Мишустин сообщил, что ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. При этом номинальный размер ВВП страны по итогам прошлого года достиг исторического максимума и составил 200 трлн рублей, передает «Радиоточка НСН».

