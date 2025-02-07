Путин назвал повышение производительности труда в РФ одной из ключевых задач

Повышение производительности труда в России является одной из ключевых задач, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что уже имеющиеся показатели развития экономики являются результатом работы бизнеса и трудовых коллективов страны. Мишустин в свою очередь заявил, что ВВП страны достиг исторического максимума и составил рекордные 200 трлн рублей.

Ранее Владимир Путин заявлял, что к 2030 году как минимум 40% средних и крупных предприятий в РФ нужно охватить проектами по повышению производительности труда. По словам президента, это общая, огромная, но очень важная работа, передает «Радиоточка НСН».

