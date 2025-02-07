Путин назвал повышение производительности труда в РФ одной из ключевых задач
Повышение производительности труда в России является одной из ключевых задач, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что уже имеющиеся показатели развития экономики являются результатом работы бизнеса и трудовых коллективов страны. Мишустин в свою очередь заявил, что ВВП страны достиг исторического максимума и составил рекордные 200 трлн рублей.
Ранее Владимир Путин заявлял, что к 2030 году как минимум 40% средних и крупных предприятий в РФ нужно охватить проектами по повышению производительности труда. По словам президента, это общая, огромная, но очень важная работа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
- Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн
- Главу Балтийска и его зама задержали по делу о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru