Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета
Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям необходимо сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года, сообщает РИА Новости.
На совещании по экономическим вопросам, посвященном формированию основного финансового документа, он отметил, что это позволит последовательно решать намеченные задачи «по важнейшим направлениям развития страны».
«Важно и на ближайшую трёхлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», - заключил российский лидер.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, бюджет на предстоящую трёхлетку будет самым сложным в его профессиональной карьере, сообщает RT.
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