Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета

На совещании по экономическим вопросам, посвященном формированию основного финансового документа, он отметил, что это позволит последовательно решать намеченные задачи «по важнейшим направлениям развития страны».

«Важно и на ближайшую трёхлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», - заключил российский лидер.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, бюджет на предстоящую трёхлетку будет самым сложным в его профессиональной карьере, сообщает RT.

