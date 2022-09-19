Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям необходимо сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года, сообщает РИА Новости.

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На совещании по экономическим вопросам, посвященном формированию основного финансового документа, он отметил, что это позволит последовательно решать намеченные задачи «по важнейшим направлениям развития страны».

«Важно и на ближайшую трёхлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», - заключил российский лидер.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, бюджет на предстоящую трёхлетку будет самым сложным в его профессиональной карьере, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБюджетВладимир Путин
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