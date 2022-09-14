Мишустин назвал главные цели федерального бюджета

Развитие, национальные проекты, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность должны стать главными целями при формировании федерального бюджета на 2023-2025 годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передают РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены.

Мишустин перечислил позволяющие сохранять финансовую стабильность факторы

По словам главы правительства, необходимо аккуратно подходить к прогнозированию, и при планировании расходов исходить из возможностей страны, а не иллюзий.

Премьер призвал максимально оперативно завершить работу над бюджетным пакетом, до конца текущей недели.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в российской экономике, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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