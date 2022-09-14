Мишустин назвал главные цели федерального бюджета
Развитие, национальные проекты, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность должны стать главными целями при формировании федерального бюджета на 2023-2025 годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передают РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены.
По словам главы правительства, необходимо аккуратно подходить к прогнозированию, и при планировании расходов исходить из возможностей страны, а не иллюзий.
Премьер призвал максимально оперативно завершить работу над бюджетным пакетом, до конца текущей недели.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в российской экономике, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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