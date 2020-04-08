Путин призвал смягчить удар для бизнеса

Необходимость смягчить удар для бизнеса из-за коронавируса призвал президент Владимир Путин. По его словам, потери для него сейчас серьезные, а могут быть еще серьезней.

«Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми», - сказал президент.

Путин призвал губернаторов вникать в проблемы каждого предприятия.

Президент напомнил, что уже снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15%. Дополнительно Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на полгода.

Кроме того, российский лидер напомнил о том, что предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС на этот же срок. Затем выплачивать накопленные долги предприниматели смогут постепенно.

Путин также дал поручение Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.