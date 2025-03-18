Путин призвал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу

В России необходимо сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он отметил, что решать эти вопросы должны совместно решать власть и бизнес, как крупный, так и средний, и малый.

«Важнейшая наша задача», - сказал глава государства.

Ранее Путин поставил правительству задачу добиться снижения текущего показателя инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Стоп-кадр с телетрансляции
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