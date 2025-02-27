Набиуллина назвала необходимый уровень ключевой ставки для борьбы с инфляцией

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующий уровень ключевой ставки в размере 21% сейчас необходим для обуздания инфляции и доведения её до целевого показателя в 4%, сообщает агентство «Прайм».

Набиуллина заявила о паузе в повышении ключевой ставки

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в стране снизится в этом году до 7-8%, а до целевых 4% она упадет не раньше 2026 года. Следующий раз заседание, в ходе которого регулятор оценит целесообразность повышения ключевой ставки, состоится 21 марта.

Ранее стало известно, что Центробанк отложит массовое внедрение цифрового рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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