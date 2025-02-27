Набиуллина назвала необходимый уровень ключевой ставки для борьбы с инфляцией

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в стране снизится в этом году до 7-8%, а до целевых 4% она упадет не раньше 2026 года. Следующий раз заседание, в ходе которого регулятор оценит целесообразность повышения ключевой ставки, состоится 21 марта.

Ранее стало известно, что Центробанк отложит массовое внедрение цифрового рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

