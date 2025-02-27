Набиуллина назвала необходимый уровень ключевой ставки для борьбы с инфляцией
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующий уровень ключевой ставки в размере 21% сейчас необходим для обуздания инфляции и доведения её до целевого показателя в 4%, сообщает агентство «Прайм».
По прогнозам Банка России, годовая инфляция в стране снизится в этом году до 7-8%, а до целевых 4% она упадет не раньше 2026 года. Следующий раз заседание, в ходе которого регулятор оценит целесообразность повышения ключевой ставки, состоится 21 марта.
Ранее стало известно, что Центробанк отложит массовое внедрение цифрового рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина анонсировала ужесточение выдачи автокредитов
- СМИ: Аэропорт в Сомали обстреляли за несколько минут прилета премьер-министра Эфиопии
- В США предложили создать банкноту в 250 долларов с лицом Трампа
- Скончался композитор и пианист Леонид Мацуев
- Умер двукратный лауреат «Оскара» актер Джин Хэкмен
- В Уфе построят самый большой зоопарк Башкирии
- СМИ: Буйнов в грубой форме прокомментировал ДТП со своим участием
- Набиуллина: строительная отрасль способна переждать временное замедление ипотеки
- ФТС: В аэропорту Грозного пресекли контрабанду золота на 5,7 млн рублей
- В вузах ДНР возобновят очное обучение с 31 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru