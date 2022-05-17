Путин призвал российских нефтяников не расслабляться из-за роста цен

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выручка российского нефтегазового сектора выросла в результате сумбурных действий зарубежных стран, сообщает ТАСС.

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Выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли глава государства отметил, что это не должно «расхолаживать российские нефтяные компании», следует учитывать изменения на нефтяном рынке.

«Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», - подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что теперь нужно не просто добыть нефть, но и «выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

Ранее Путин заявил, что отказ Европы от российских энергоресурсов является «экономическим самоубийством», сообщает RT.

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ФОТО: www.belaruspartisan.org
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