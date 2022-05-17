Путин призвал российских нефтяников не расслабляться из-за роста цен
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выручка российского нефтегазового сектора выросла в результате сумбурных действий зарубежных стран, сообщает ТАСС.
Выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли глава государства отметил, что это не должно «расхолаживать российские нефтяные компании», следует учитывать изменения на нефтяном рынке.
«Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», - подчеркнул он.
Российский лидер добавил, что теперь нужно не просто добыть нефть, но и «выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».
Ранее Путин заявил, что отказ Европы от российских энергоресурсов является «экономическим самоубийством», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Минпромторг: Поставки импортозамещенной электронной продукции начнутся до конца года
- Путин призвал российских нефтяников не расслабляться из-за роста цен
- Сайт объявлений «Авито» вновь не работает
- Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
- «Экономическое самоубийство». Путин оценил политику ЕС в энергетической сфере
- Путин: ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена
- Финский парламент одобрил вступление страны в НАТО
- СМИ: СКР возбудил дело против подозреваемой в мошенничестве экс-судьи Хахалевой
- В Совбезе рассказали об антироссийских планах Запада
- Набиуллина: ЦБ не будет устанавливать разные ключевые ставки в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru