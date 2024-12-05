Путин призвал развивать сферу беспилотников

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что в противном случае страна не сможет решить задачи в гражданской сфере и при обеспечении безопасности.

«Если мы будем снижать показатели этой среды... если мы будем готовить меньше специалистов... мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотников решаются», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России обсуждают выделение беспилотников в отдельный вид войск, сообщает RT.

