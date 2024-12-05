За сутки над территорией России сбили 101 БПЛА

Ранее сегодня ведомство отчитывалось о 16 сбитых за ночь беспилотниках. 14 из них средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

США давят на Европу с завершением конфликта на Украине, поэтому страны вернулись к обсуждению вопроса ввода войск ООН вместо вступления Киева в НАТО, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что Трамп не согласует вступление Киева в НАТО из-за позиции России, но оставить Киев без гарантий «партнеры» Зеленского тоже не могут.











