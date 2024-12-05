За сутки над территорией России сбили 101 БПЛА
За последние сутки российские средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом говорится в отчете Минобороны. В предыдущие несколько дней число сбитых дронов варьировалось от 40 до 69.
Ранее сегодня ведомство отчитывалось о 16 сбитых за ночь беспилотниках. 14 из них средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.
США давят на Европу с завершением конфликта на Украине, поэтому страны вернулись к обсуждению вопроса ввода войск ООН вместо вступления Киева в НАТО, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что Трамп не согласует вступление Киева в НАТО из-за позиции России, но оставить Киев без гарантий «партнеры» Зеленского тоже не могут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru