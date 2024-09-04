Путин призвал построить в районе Якутска мост через Лену

По его словам, состояние дорог играет «во многом ключевую роль», как для укрепления экономики, так и «для повышения качества жизни».

Глава государства напомнил, что на Дальнем Востоке уже были реализованы многие значимые проекты, в том числе мостовой переход через реку Зея в Амурской области.

«Мы также должны обязательно реализовать другой важный и долгожданный проект – строительство моста через Лену в районе Якутска», - заключил он.

Ранее старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков заявил, что строительство мостов и дорог дает больше транспортной свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

