Путин призвал построить в районе Якутска мост через Лену
Российские власти уделяют большое внимание развитию автомобильных дорог на Дальнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, состояние дорог играет «во многом ключевую роль», как для укрепления экономики, так и «для повышения качества жизни».
Глава государства напомнил, что на Дальнем Востоке уже были реализованы многие значимые проекты, в том числе мостовой переход через реку Зея в Амурской области.
«Мы также должны обязательно реализовать другой важный и долгожданный проект – строительство моста через Лену в районе Якутска», - заключил он.
Ранее старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков заявил, что строительство мостов и дорог дает больше транспортной свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин призвал глав комитетов Госдумы пересесть на Lada Aura
- Путин призвал построить в районе Якутска мост через Лену
- Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке
- Вице-премьер Савельев признался, что переизбран главой совета директоров РЖД
- Шольц пообещал передать Украине еще 17 ЗРК IRIS-T
- МО РФ: Днем были уничтожены четыре катера ВСУ, следовавших к Крыму
- Симоньян рассказала о выходе своего фильма к 20-летию трагедии в Беслане
- Мантуров назвал производство гибридных авто приоритетом для развития автопрома РФ
- Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой
- Матвей Сафонов заявил, что во Франции скучает по борщу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru