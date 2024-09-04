Парящий мост в ЖК «Событие» вошёл в Книгу рекордов
Парящий мост в жилом комплексе «Событие» на западе Москвы в районе Раменки внесен в Книгу рекордов России. Он расположен на высоте 170,59 метра над землей, что оказалось самым большим значением среди всех сооружений подобного рода в стране.
Как сообщила компания-застройщик «Донстрой», достижение признано экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD и занесено в РЕЕСТР РЕКОРДОВ РОССИИ. Высотный пешеходный мост признан символ нового уровня архитектурного искусства в стране.
Четвертый квартал «События» – пример воплощения в жизнь концепции вертикального города. «Небесный» парк на высоте 170 м будет оснащен беговыми дорожками, тренажерами и зонами отдыха с шезлонгами. Безопасность обеспечат надежные ограждения из прочного стекла. Двор станет продолжением архитектурной концепции проекта — это зеленые креативные пространства с футуристическими арт-объектами.
В проекте будет реализован «двор без машин», для чего здесь предусмотрен трехуровневый подземный паркинг с кладовыми.
Всего корпуса соединять шесть «небесных» мостов. Два из них уже установлены. Также в проекте заложен принцип «двор без машин», для чего предусмотрен трехуровневый подземный паркинг с кладовыми.
Четвертое «Событие» входит в состав масштабного проекта комплексного освоения территории рядом с долиной реки Раменки. Основным центром притяжения станет ландшафтный парк площадью 24 га. «Донстрой» ввел здесь в эксплуатацию уже более 425 тыс. кв. м жилой недвижимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru