Парящий мост в ЖК «Событие» вошёл в Книгу рекордов

Парящий мост в жилом комплексе «Событие» на западе Москвы в районе Раменки внесен в Книгу рекордов России. Он расположен на высоте 170,59 метра над землей, что оказалось самым большим значением среди всех сооружений подобного рода в стране.

Как сообщила компания-застройщик «Донстрой», достижение признано экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD и занесено в РЕЕСТР РЕКОРДОВ РОССИИ. Высотный пешеходный мост признан символ нового уровня архитектурного искусства в стране.

Четвертый квартал «События» – пример воплощения в жизнь концепции вертикального города. «Небесный» парк на высоте 170 м будет оснащен беговыми дорожками, тренажерами и зонами отдыха с шезлонгами. Безопасность обеспечат надежные ограждения из прочного стекла. Двор станет продолжением архитектурной концепции проекта — это зеленые креативные пространства с футуристическими арт-объектами.

В проекте будет реализован «двор без машин», для чего здесь предусмотрен трехуровневый подземный паркинг с кладовыми.

Всего корпуса соединять шесть «небесных» мостов. Два из них уже установлены. Также в проекте заложен принцип «двор без машин», для чего предусмотрен трехуровневый подземный паркинг с кладовыми.

Четвертое «Событие» входит в состав масштабного проекта комплексного освоения территории рядом с долиной реки Раменки. Основным центром притяжения станет ландшафтный парк площадью 24 га. «Донстрой» ввел здесь в эксплуатацию уже более 425 тыс. кв. м жилой недвижимости.

