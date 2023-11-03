Путин: Россия начала СВО, потому что не было другого выбора

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине потому, что у неё не было другого выбора.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВладимир Путин

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