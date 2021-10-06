Путин призвал «Газпром» не увеличивать поставки газа в обход Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что ПАО «Газпром» выгоднее увеличить объём прокачки по новым трубам, даже если придётся заплатить Украине штраф, сообщает ТАСС.
«Давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу, дешевле всё получается, под три миллиарда по году», - отметил глава государства.
На совещании по вопросам развития энергетики российский лидер отметил, что руководству компании, даже несмотря на выгоду, не следует увеличивать поставки газа по трубопроводам, которые идут в обход Украины.
Ранее Путин заявил, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил «прокачку» газа через транспортную систему Украины более чем на 8%.
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