Путин призвал «Газпром» не увеличивать поставки газа в обход Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что ПАО «Газпром» выгоднее увеличить объём прокачки по новым трубам, даже если придётся заплатить Украине штраф, сообщает ТАСС.

«Давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу, дешевле всё получается, под три миллиарда по году», - отметил глава государства.

На совещании по вопросам развития энергетики российский лидер отметил, что руководству компании, даже несмотря на выгоду, не следует увеличивать поставки газа по трубопроводам, которые идут в обход Украины.

Ранее Путин заявил, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил «прокачку» газа через транспортную систему Украины более чем на 8%.

