Путин оценил объём транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил «прокачку» газа через транспортную систему Украины более чем на 8%, сообщает РИА Новости.

По его словам, контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 миллиардов кубических метров.

«Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», - подчеркнул Путин.

Ранее власти Франции, Испании, Греции, Румынии и Чехии призвали провести расследование, чтобы установить причину роста цен на газ в Европе, сообщает RT.

