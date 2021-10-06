Путин оценил объём транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил «прокачку» газа через транспортную систему Украины более чем на 8%, сообщает РИА Новости.
По его словам, контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 миллиардов кубических метров.
«Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», - подчеркнул Путин.
Ранее власти Франции, Испании, Греции, Румынии и Чехии призвали провести расследование, чтобы установить причину роста цен на газ в Европе, сообщает RT.
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