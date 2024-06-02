Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня
2 июня 202415:17
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Глава государства намерен посетить пленарное заседание 7 июня. Путин ежегодно участвует в форму и выступает с речью.
ПМЭФ пройдет 5-8 июня. Основной темой форума станет формирование многополярного мира.
Участие в ПМЭФ подтвердили более 17 тысяч человек из 136 стран мира, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня
- Нападающий сборной Франции Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом»
- «Лаборатория Касперского»: Россия стала самой атакуемой хакерами страной
- Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом
- При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми пострадали три человека
- В Москве девочка выжила после падения с девятого этажа
- Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела
- СМИ: в Одесской области произошла диверсия на железной дороге
- Семь человек пострадали при обрушении дома в Стамбуле
- «Единая Россия» выдвинула Беглова кандидатом на выборах губернатора Петербурга
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru