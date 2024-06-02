Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Россия пригласила «Талибан» на ПМЭФ

Глава государства намерен посетить пленарное заседание 7 июня. Путин ежегодно участвует в форму и выступает с речью.

ПМЭФ пройдет 5-8 июня. Основной темой форума станет формирование многополярного мира.

Участие в ПМЭФ подтвердили более 17 тысяч человек из 136 стран мира, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПМЭФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры