Путин предупредил о возможности очередного повышения цен на продовольствие
В России возможна очередная волна повышения цен на продовольствие. Об этом в ходе форума «Россия зовет!» рассказал президент нашей страны Владимир Путин.
По его словам, это произойдет из-за кризиса на глобальном энергетическом рынке, который привел к росту котировок азотных удобрений. Путин добавил, что они являются крайне важными компонентами деятельности сельхозпроизводителей, так как позволяют сохранять стабильный урожай и плодородие почв.
Президент напомнил, что на глобальных рынках в последние несколько месяцев резко увеличилась стоимость пшеницы. Отмечается, что подобная тенденция, на фоне усиления давления инфляции, может сохраниться и дальше.
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