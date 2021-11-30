Путин констатировал ускорение роста цен в России
Президент России Владимир Путин назвал рост цен существенной проблемой для семей с невысокими доходами и призвал действовать в этом вопросе на опережение.
«Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами» - сказал Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!»
По его словам, важно не только устранять последствия инфляции, «но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен».
Ранее Путин заявил, что уровень безработицы в России снизился до уровня, наблюдавшегося до пандемии.
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