Путин констатировал ускорение роста цен в России

Президент России Владимир Путин назвал рост цен существенной проблемой для семей с невысокими доходами и призвал действовать в этом вопросе на опережение.

«Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами» - сказал Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

По его словам, важно не только устранять последствия инфляции, «но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен».

Ранее Путин заявил, что уровень безработицы в России снизился до уровня, наблюдавшегося до пандемии.

