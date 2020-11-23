СМИ назвали кандидата на должность Чубайса в «Роснано»
Главой «Роснано» вместо Анатолия Чубайса может стать первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития, в рамках которой управление «Роснано» возьмёт на себя корпорация ВЭБ.РФ. По данным собеседника агентства, Анатолию Чубайсу предложат покинуть пост главы «Роснано» и занять новую должность.
Представитель компании нанотехнологий сообщил РБК, что пока не располагает данными о возможном назначения Сергея Куликова. Пресс-служба ВЭБ от комментариев отказалась, связаться с самим Куликовым агентству не удалось.
По словам источника РБК, кандидатура зампреда коллегии ВПК «вполне вероятна», так как Сергей Куликов имеет опыт работы в крупных корпорациях и государственных структурах, благодаря чему сможет «построить эффективную работу по удовлетворению спроса на инновационные продукты и разработки».
Собеседник агентства также считает, что Куликов «умеет учитывать накопленный опыт и адаптировать его», и это положительно скажется на эффективности «Роснано».
Сергей Куликов в 1994-2000 годах служил в ВС России, после был сотрудником «Промэкспорта» и «Рособоронэкспорта», в 2008 году стал помощником главы «Ростеха» Сергея Чемезова, а через год возглавил его аппарат. В 2013 г., Куликова назначили исполнительным директором «Ростеха», двумя годами позже — индустриальным директором радиоэлектронного комплекса корпорации. Первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Куликов числится с 2018 года.
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