СМИ назвали кандидата на должность Чубайса в «Роснано»

Главой «Роснано» вместо Анатолия Чубайса может стать первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития, в рамках которой управление «Роснано» возьмёт на себя корпорация ВЭБ.РФ. По данным собеседника агентства, Анатолию Чубайсу предложат покинуть пост главы «Роснано» и занять новую должность.

Представитель компании нанотехнологий сообщил РБК, что пока не располагает данными о возможном назначения Сергея Куликова. Пресс-служба ВЭБ от комментариев отказалась, связаться с самим Куликовым агентству не удалось.

По словам источника РБК, кандидатура зампреда коллегии ВПК «вполне вероятна», так как Сергей Куликов имеет опыт работы в крупных корпорациях и государственных структурах, благодаря чему сможет «построить эффективную работу по удовлетворению спроса на инновационные продукты и разработки».

Собеседник агентства также считает, что Куликов «умеет учитывать накопленный опыт и адаптировать его», и это положительно скажется на эффективности «Роснано».

Сергей Куликов в 1994-2000 годах служил в ВС России, после был сотрудником «Промэкспорта» и «Рособоронэкспорта», в 2008 году стал помощником главы «Ростеха» Сергея Чемезова, а через год возглавил его аппарат. В 2013 г., Куликова назначили исполнительным директором «Ростеха», двумя годами позже — индустриальным директором радиоэлектронного комплекса корпорации. Первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Куликов числится с 2018 года.





