Путин предложил выделить 200 млрд рублей в бюджеты регионов
Президент РФ Владимир Путин предложил правительству выделить дополнительные 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Выступление главы государства на совещании по вопросам поддержки экономики и бизнеса в среду, 15 апреля, показали центральные телеканалы.
Путин также сообщил, что в четверг проведёт совещание по поддержке строительства, затем — совещания по авиа- и автопрому.
Ранее глава государства озвучил идею прямой финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса.
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