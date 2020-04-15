Путин предложил выделить 200 млрд рублей в бюджеты регионов

Президент РФ Владимир Путин предложил правительству выделить дополнительные 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Выступление главы государства на совещании по вопросам поддержки экономики и бизнеса в среду, 15 апреля, показали центральные телеканалы.

Путин поручил предоставить малому бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Путин также сообщил, что в четверг проведёт совещание по поддержке строительства, затем — совещания по авиа- и автопрому.

Ранее глава государства озвучил идею прямой финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса.

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ФОТО: Kremlin.ru
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