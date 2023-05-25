Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Президент РФ Владимир Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство. Он полагает, что оно обеспечит «адекватную» оценку растущей экономической активности на территории ЕврАзЭс.
Путин отметил, что здесь понадобятся «принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям». Заявление прозвучало на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
По мнению президента РФ, в работе рейтингового агентства не будет смысла, если оно будет не объективным.
Крупнейшие международные агентства Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings перестали работать в России после начала СВО. Они оценивают кредитоспособность государств и финансовых учреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru