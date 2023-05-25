Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

По мнению президента РФ, в работе рейтингового агентства не будет смысла, если оно будет не объективным.

Крупнейшие международные агентства Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings перестали работать в России после начала СВО. Они оценивают кредитоспособность государств и финансовых учреждений.



