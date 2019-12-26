Путин предложил смягчить две уголовные статьи для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме поправки в две статьи Уголовного кодекса, касающиеся предпринимательской деятельности, пишет РБК. Речь идет о статье 193 о наказании за нарушение условий возврата валютной выручки, а также о статье 210 об ответственности за организацию преступного сообщества и участие в нем.
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В первом случае предлагается декриминализовать часть 1 ст. 193 УК: невозврат выручки от реализованных товаров или услуг считать уголовно наказуемым только в том случае, если предпринимателя уже ранее наказывали за это нарушение в административном порядке. Отмечается, что экспортеры нередко сталкивались с этой статьей не по своей вине – из-за санкций.
Президент также предложил поднять порог суммы, по которому преступление считается совершенным в крупном и особо крупном размере. Сейчас это 9 миллионов и 45 миллионов соответственно, согласно поправкам суммы увеличатся до 100 миллионов и 150 миллионов рублей.
В статью 210 предлагают добавить примечание о том, что работников и руководителей компании нельзя обвинять в участии в организованной преступной группировке только исходя из штатной структуры юрлица.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в феврале отмечал, что Путин недоволен выполнением поручений по защите бизнеса, сообщало RT.
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