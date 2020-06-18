НДФЛ для богатых может вырасти. Хотя правительство идею не обсуждает

С опровержением планов повысить ставку НДФЛ для богатых россиян выступила пресс-служба правительства. Там заявили, что кабмин не обсуждает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц для граждан с высоким заработком. Тем самым опровергнуты сообщения, появившиеся днем ранее, согласно которым, в правительстве рассматривается вариант повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает 2–3 миллиона рублей в год и более. Стоит напомнить, что еще в январе Михаил Мишустин в ходе консультаций с думскими фракциями по его кандидатуре на пост премьер-министра выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ.

Уклончивый комментарий относительно идеи повышения НДФЛ для богатых прозвучал из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что сейчас обсуждаются разные шаги в рамках антикризисных мер. «В рамках этого обмена высказываются самые разные точки зрения, в том числе и эта. Пока окончательных решений не принималось», - сказал Песков.

Однако идея нашла поддержку в депутатском корпусе. Прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. Представитель фракции ЛДПР напомнил, что они не раз вносили законопроекты о возвращении к прогрессивной шкале: «это когда есть ставка ноль процентов для тех, кто получает мало, и есть ставка в разы больше, чем 13%, для тех, кто получает по миллиону в день», - пояснил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Схожую позицию коммунистов озвучил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога», - заявил он. «Справедливая Россия» всегда была за прогрессивную шкалу, - напомнил, в свою очередь, первый зампред ее думской фракции Михаил Емельянов. По его словам, прогрессивный налог должен касаться именно богатых, а не среднего класса. По версии СР, должно быть две планки повышенного налога: 15% для ежемесячного дохода от 2 млн рублей и 25% для тех, чей доход в месяц превышает 10 млн рублей. Оправданным назвал предложение повысить ставку НДФЛ для богатых глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Самих депутатов инициатива о повышении НДФЛ в том виде, в каком она была представлена СМИ, вряд ли коснется, несмотря на то, что их зарплаты в разы больше, чем в среднем по стране. В 2019 году средняя зарплата депутата Госдумы после налоговых вычетов составляла 350-400 тысяч рублей, в зависимости от индивидуальных надбавок.

