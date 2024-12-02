Путин пояснил, как решить проблему нехватки рабочих рук

На встрече с участниками IV Конгресса молодых учёных глава государства отметил, что в стране существует проблема нехватки рабочих рук.

«И решение проблемы - это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта», - сказал он.

Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведёт к сокращению рабочих мест, сообщает RT.

