Путин пояснил, как решить проблему нехватки рабочих рук
Безработица в России в настоящее время настолько низкая, что её фактически нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с участниками IV Конгресса молодых учёных глава государства отметил, что в стране существует проблема нехватки рабочих рук.
«И решение проблемы - это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта», - сказал он.
Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведёт к сокращению рабочих мест, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru