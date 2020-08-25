Путин потребовал от главы ФССП взять под контроль коллекторов

Президент РФ Владимир Путин потребовал от главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — заявил Путин в ходе встречи с Аристовым.

По мнению российского лидера, навести порядок в работе коллекторов можно поэтапно. Он попросил представить ему соответствующие предложения, передает RT.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН одобрил использование водительских прав вместо паспортов в банках. Он также напомнил, что ранее обмен валют проходил без каких-либо документов, подтверждающих личность.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинФССП РФ
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