Путин потребовал от главы ФССП взять под контроль коллекторов

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — заявил Путин в ходе встречи с Аристовым.

По мнению российского лидера, навести порядок в работе коллекторов можно поэтапно. Он попросил представить ему соответствующие предложения, передает RT.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН одобрил использование водительских прав вместо паспортов в банках. Он также напомнил, что ранее обмен валют проходил без каких-либо документов, подтверждающих личность.







