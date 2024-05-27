Путин: Поставщики из Узбекистана скоро выйдут на российский маркетплейс Ozon
Совокупный объём продукции узбекистанских продавцов, торгуемой на российском маркетплейсе Wildberries, вырос на 93%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании совета регионов России и Узбекистана он уточнил, что по итогам 2023 года он составил 418 млн долларов.
«В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс - Ozon», - пообещал Путин.
Ранее в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева заявили, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику Россия и Узбекистан подписали соглашения по новым проектам более, чем на 20 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru