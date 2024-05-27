Путин: Поставщики из Узбекистана скоро выйдут на российский маркетплейс Ozon

На заседании совета регионов России и Узбекистана он уточнил, что по итогам 2023 года он составил 418 млн долларов.

«В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс - Ozon», - пообещал Путин.

Ранее в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева заявили, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику Россия и Узбекистан подписали соглашения по новым проектам более, чем на 20 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

