Путин: Поставщики из Узбекистана скоро выйдут на российский маркетплейс Ozon

Совокупный объём продукции узбекистанских продавцов, торгуемой на российском маркетплейсе Wildberries, вырос на 93%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин пообещал обеспечить достойные условия работающим в РФ узбекистанцам

На заседании совета регионов России и Узбекистана он уточнил, что по итогам 2023 года он составил 418 млн долларов.

«В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс - Ozon», - пообещал Путин.

Ранее в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева заявили, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику Россия и Узбекистан подписали соглашения по новым проектам более, чем на 20 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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