Путин поручил выравнять уровень доходов жителей Крыма со средними показателями

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять необходимые меры по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по России, сообщает пресс-служба Кремля.

Доходы российских олигархов выросли на 13 миллиардов долларов с начала года

Отмечается необходимость поэтапного сокращения отклонения уровней доходов населения полуострова от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области.

«Доклад - до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода», - указано в поручении, ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин, а также глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году заработные платы россиян могут вырасти в среднем на 3—5%, а располагаемые доходы граждан — на 2—3% в реальном выражении, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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